Menstruations-Emoji soll Tabuthema aufbrechen

Eines der 230 neuen Emojis, welche das Unicode-Konsortium in diesem Jahr in den Unicode, die weltweit einheitliche Schriftsprache für digitale Medien, integriert, sieht aus wie ein Bluttropfen. Der rote Tropfen soll die Menstruationsblutung symbolisieren. Die Integration des Symbols wird von Frauenrechtsunterstützern in aller Welt als großer Erfolg gefeiert. Insbesondere die britische Organisation Plan International UK, die eine Kampagne für die Einführung des Emojis initiiert hat, freut sich darüber, wie Mashable berichtet.

Mehr Selbstbewusstsein

Wie Plan International UK auf seiner Webseite schreibt, gilt die weibliche Monatsblutung vielerorts immer noch als Tabuthema. Die Einführung eines eigenen Emojis für die Menstruation sollen Frauen dazu anregen, mehr Selbstbewusstsein beim Umgang mit dem Thema zu zeigen. "Da sich Emojis weltweit zur am schnellsten wachsenden Sprache entwickelt haben, erkannten wir, dass ein Menstruations-Emoji helfen könnte, Dinge zu verändern", beschreibt Plan International seine Intention.