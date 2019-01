Microsoft Bing: Suchergebnisse zeigen Kinderpornos

Microsofts Suchmaschine Bing zeigt in ihren Ergebnissen unter anderem Kinderpornos an. Das hat eine Untersuchung des Sicherheitsunternehmens AntiToxin ergeben, die von TechCrunch in Auftrag gegeben wurde. Demnach zeigt die Bildsuche von Bing oftmals Bilder von Minderjährigen an, die nackt oder in sexuellen Handlungen zu sehen sind. Auch in den Empfehlungen, die beim Auswählen eines Suchergebnisses angezeigt werden, werden laut dem AntiToxin-Bericht oftmals Kinderpornos angezeigt.