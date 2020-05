Microsoft verkauft Anti-Google-Merchandise

Die etwas ungewöhnliche Kampagne von Microsoft gegen Google hat einen neuen Höhe-(oder doch eher Tief-)punkt erreicht. Nun verkauft Microsoft in einem eigenen Bereich auf der offiziellen Microsoft Store-Webseite Kaffeebecher, Kappen, Hoodies und T-Shirts mit Aufdrucken seiner „Scroogled“-Kampagne. So steht beispielsweise auf dem Kaffeebecher „Keep calm while we steal your data“ mit einem Chrome-Logo darüber. Die Preise für die Artikel variieren zwischen 7,99 und 25,99 US-Dollar.