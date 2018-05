Microsoft will Passwörter bei Windows 10 abschaffen

"Niemand mag Passwörter. Sie sind unbequem, unsicher und teuer. In Wahrheit hassen wir sie so sehr, dass wir hart daran arbeiten, eine Welt ohne sie zu erschaffen. Eine Welt ohne Passwörter." Mit diesen Worten lässt Microsoft in einem aktuellen Blogbeitrag aufhorchen, der Alternativen zur Nutzung von Passwörtern bei Windows aufzeigt. Erklärtes Ziel von Microsoft müsse es sein, dass Nutzer nie wieder ein herkömmliches Passwort eingeben, schreibt Microsoft-Manager Karanbir Singh in dem Beitrag.

Biometrie und Besitz

Schlüssel zu einer passwortfreien Welt ist Microsoft zufolge die Multifaktor-Authentifizierung. Dabei kommen biometrische Technologien zum Einsatz wie Fingerprint oder Gesichtserkennung, was Microsoft beim Service Windows Hello bereits umgesetzt hat. Darüber hinaus spielt auch der Zugang zu einem dem User fix zugeordneten Gerät eine Rolle. In dem im Blogbeitrag eingebetteten Video ist etwa zu sehen, dass der Computer nur entsperrt werden kann, wenn neben der biometrischen Erkennung auch das Smartphone des Users in der Nähe ist. Entfernt sich der User mit seinem Mobiltelefon wird der Bildschirm des Computers automatisch gesperrt.