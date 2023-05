Mikrowindturbinen auf Europabrücke in Tirol in Betrieb genommen

Die ASFINAG und das Berliner Start-up MOWEA haben auf der Europabrücke in Tirol ein neues Windkraftprojekt gestartet. 8 Mikrowindturbinen, die in 140 Meter Höhe auf einem Pfeiler der Brücke montiert wurden, erzeugen seit heute Strom. Dieser soll in den Betrieb der Mautstation Patsch an der Brennerautobahn A 13, die über die Europabrücke führt, fließen.

Strom für einen Haushalt

Produziert werden die Mikrowindturbinen von der Firma Dynacast südlich von Wien. Alle 8 Stück zusammen kommen auf eine Nennleistung von 4 kW. Pro Jahr sollen sie rund 5000 kWh liefern, was in etwa dem Jahresverbrauch eines 4-Personen-Haushalts entspricht. Mit dem Projekt wollen ASFINAG und MOWEA Erfahrungen sammeln und den Einsatz von Windkraftanlagen an weiteren Standorten prüfen.