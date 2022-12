Moderne “Windmühle” fürs Dach zu gut um wahr zu sein

Zurückführen lässt sich das Aufsehen wohl auf 2 virale Tweets der Twitter-Accounts “Rainmaker1973” und “Top Voice in Tech” von Pascal Bornet . Dort wird behauptet, dass die Anlage genug Strom für ein Einfamilienhaus produzieren würde. In Österreich wird der Stromverbrauch eines Einfamilienhauses typischerweise mit 3.500 bis 4.000 kW/h pro Jahr angegeben.

Archimedesschraube statt Flügel

Die Kleinwindkraftanlage fällt hauptsächlich durch ihr Design auf. Sie ist nicht mit Flügel ausgestattet, sondern mit einer sogenannten Archimedesschraube, die sich um eine horizontale Achse dreht. Die gesamte Anlage kann sich ebenso je nach Windrichtung ausrichten.

Bei einem Blick auf die Website des Herstellers lässt sich zwar kein “LIAM”-Modell finden, das Modell AMW-1000W scheint aber der Kleinwindkraftanlage am nächsten zu kommen. Als Kontaktmöglichkeiten in der Broschüre werden hingegen lediglich Adressen in Südkorea angegeben und auch der YouTube- und Facebook-Kanal wurden seit 2017 nicht mehr bespielt.

Kleinwindanlage soll sehr leise sein

Wahr dürfte allerdings sein, dass es sich bei der Mini-Windkraftanlage - der Durchmesser beträgt lediglich 1,5 Meter - um ein sehr leises Modell handeln dürfte. Durch das Design sollen nur 45 Dezibel erzeugt werden, das entspricht in etwa der Lautstärke eines leisen Radios.

Wie das Leistungsdiagramm auf der Website aber zeigt, wird bei einer Windgeschwindigkeit von 5 m/s (18 km/h) allerdings kaum 100 Watt geleistet. 250 Watt erreicht die Anlage bei einer Windstärke von etwa 9 m/s (32,4 km/h), ihre maximale Leistung von 1.000 Watt (1 Kilowatt) hat sie erst bei 14 m/s (50 km/h) erreicht.