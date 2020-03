Milliardäre nutzten Gesichtserkennungs-App für Spaß und Spionage

Im Jänner wurde bekannt, dass ein bis dahin weitgehend unbekanntes Start-up namens Clearview unzählige öffentlich zugängliche Fotos aus Online-Netzwerken abgegriffen hatte und in seine Gesichtserkennungs-App einspeiste. Die „ New York Times“ deckte auf, dass die App bei 600 Behörden der USA im Einsatz ist. Nun berichtet die „New York Times“, dass auch potenzielle Investoren und Freunde des Unternehmens Zugang zu den biometrischen Daten und zu der App hatten und sie auch zur Spionage und zum privaten Vergnügen einsetzten.

„Es macht den Leuten viel Spaß“

Der Milliardär John Catsimatidis, der eine Lebensmittelkette in den USA besitzt, soll damit etwa einen Mann ausspioniert haben, der mit seiner Tochter ausging. In einem seiner Geschäfte in New York soll er damit auch Leute identifiziert haben, die Eiscreme im Wert von weniger als 2 Dollar entwendeten. Der Investor David Scalzo soll die App auch seinen schulpflichtigen Töchtern zur Verfügung gestellt haben, die sie an sich selbst und an ihren Freunden ausprobierten. „Es macht den Leuten Spaß“, wird er von der „ New York Times“ zitiert.

Auch der Schauspieler und Investor Ashton Kutcher dürfte die App in Verwendung gehabt haben. In der YouTube-Serie „Hot Ones“, in der Leute interviewt werden, während sie Hühnerteile essen, prahlte er damit über eine Beta-App zu verfügen, mit der er problemlos Leute identifizieren könne. Er könne sein Smartphone jedem ins Gesicht halten und genau herausfinden, wer er sei, sagte Kutcher: „Es ist erschreckend.“