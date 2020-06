Millionen neue Nutzer bei WhatsApp-Alternative Telegram

Schon während des Ausfalls von WhatsApp twitterten die russischen Entwickler, dass man an die hundert Neuanmeldungen pro Sekunde verzeichne. In der Nacht auf Montag war dann zu lesen, dass sich allein am Sonntag fast fünf Millionen neue Nutzer angemeldet haben. Dieser riesige Ansturm konnte ohne Ausfälle nicht bewältigt werden, so die Entwickler. Aber man sei gerade dabei, zusätzliche Server in Betrieb zu nehmen.

Gründe, warum gerade Telegram einen derart riesigen Zulauf verzeichnen konnte, dürften an der Einfachheit des Dienstes liegen, die frappant an WhatsApp selbst erinnert. Außerdem ist Telegram – im Gegensatz zu Threema – kostenlos in den Appstores verfügbar. Auch Telegram bietet im Gegensatz zu WhatsApp eine End-to-End-Verschlüsselung.