WhatsApp über mehrere Stunden komplett ausgefallen

"Es tut uns leid, wir haben mit Serverproblemen zu kämpfen. Wir hoffen, das wir in Kürze wieder online sind und den Dienst wiederherstellen können", lautete die Meldung am Samstagabend auf Twitter. Was den Ausfall verursacht hat und wie viele WhatsApp-User tatsächlich von dem Ausfall betroffen waren, wurde nicht mitgeteilt. Aufgrund der Meldungen rund um den Globus dürfte es sich aber um einen großen Ausfall gehandelt haben. Auf Twitter und Facebook kursierten schnell Tausende hämische Bemerkungen, wie etwa dass Facebook dem gekauften Dienst schon den Strom abgedreht habe. Auch eine Reihe von bearbeiteten Zuckerberg-Bilder schmückten Twitter und Co.