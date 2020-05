Millionenschaden: Kreditkartenbetrüger in Wien gefasst

Die Shopping-Touren, bei denen es vorwiegend um hochpreisige Kleidung, Elektronik, Uhren und Gutscheine ging, fanden in heimischen Einkaufszentren statt. So wurde der erste der vier in Österreich gefassten Beschuldigten in der Shopping City Süd in Vösendorf erwischt. Der Schaden aus dem Kreditkartenbetrug beläuft sich auf 370.000 Euro. Unter den Opfern des Internet-Betrugs befinden sich nach Ermittler-Angaben keine Österreicher. Nach bisherigen Erkenntnissen "erwirtschafteten" die Täter damit 1,6 Millionen Euro.

Tätig war die Gruppierung auch in Mittelamerika und in Südostasien. Auf den Philippinen, in Panama und Costa Rica wurde Geld mit Kreditkarten behoben, an deren Daten die Betrüger durch Skimming gelangt waren. Dieses Auslesen von Daten real und legal existierender Kreditkarten wurde in Italien und Frankreich durchgeführt.