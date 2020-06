Mit AKG und Carl Craig an der Spree

futurezone: Sie sind seit mehr als 20 Jahren als Produzent und DJ tätig. Wie hat sich in dieser Zeit Ihre Arbeitsweise verändert?

Carl Craig: Anfangs konnte ich mir nur einen Synthesizer und einen Sequenzer leisten. Das Mischpult zum Aufnehmen und den Drum-Computer musste ich ausborgen. Damals brauchte man viele Kästen, um zu einem Ergebnis zu gelangen. Heutzutage setze ich mich mit meinem Laptop und einem Paar Lautsprecher in ein Schloss in Frankreich, wenn ich an einem Remix arbeite.

futurezone: Woher nehmen Sie Ihre Ideen dafür?

Carl Craig: Das frage ich mich selbst auch manchmal. Meine Ideen schöpfe ich derzeit vor allem aus meinen vielen Reisen. Ich habe aber noch immer den Lebenshunger, den ich schon damals in Detroit hatte. Damals wollte ich unbedingt nach Deutschland, um einmal auf einer Autobahn zu fahren. Ich bin nämlich ein großer Kraftwerk-Fan.

futurezone: Macht es für Sie einen Unterschied, ob ihre Werke auf Vinyl, CD, oder MP3 erscheinen?

Carl Craig: Mein Label Planet E ist vorrangig ein Vinyl-Label. Vinyl liegt mir sehr am Herzen, weil ich erinnere mich gerne daran, wie ich meiner ersten Platte mit 33 1/3 Umdrehungen pro Minute zugesehen habe. Es war damals wunderschön "Papa was a Rolling Stone" auf Platte zu hören. Natürlich erscheinen die Veröffentlichungen auf Planet E auch digital.

futurezone: Sie spielen bei Ihren DJ-Gigs selbst auch mit Software?

Carl Craig: Ich habe oft zwei Termine pro Nacht und jedes Wochenende in mehreren Städten. Aus praktischen Gründen verwende ich Software. Diese stimuliert mich auch als Produzent auf kreativer Ebene. Außerdem können mir zwei bis drei Plattenspieler nicht dasselbe bieten wie Software, mit der ich Hi Hats einfügen, oder Ableton im Hintergrund laufen lassen kann.