Firefox erkennt künftig gefälschte Amazon-Rezensionen

Mozilla hat im Mai das Start-up Fakespot übernommen. Dieses hilft Nutzer*innen über eine Website und Browsererweiterung dabei, gefälschte Rezensionen auf Amazon, Yelp, TripAdvisor, Walmard und eBay zu identifizieren. Der sogenannte Review Checker kann Fake-Bewertungen, die unter anderem anhand von generativen KI-Tools wie ChatGPT erzeugt werden, erkennen.

Fakespot nutzt dafür ein System aus Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML), um Muster und Ähnlichkeiten zwischen Rezensionen zu erkennen und jene zu kennzeichnen, die am wahrscheinlichsten trügerisch sind. Auf einer Skala von A bis Z können Käufer*innen sehen, dass das Ranking eines Produkt in Suchmaschinen künstlich in die Höhe getrieben wurde.

Bewertungen wichtig

Laut dem Fakespot-Gründer Saoud Khalifah seien Bewertungen für das Einkaufserlebnis wichtig, weil Konsument*innen das jeweilige Produkt nicht anfassen könnten. „Sie brauchen die Bewertungen wirklich“, wie er gegenüber Axios berichtet.

Der sogenannte Review Checker soll am 21. November für die Firefox Version 120 für Desktop und Android veröffentlicht werden.