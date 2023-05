Firefox geht gegen falsche Produktbewertungen vor

Falsche Produktbewertungen werden zu einem wachsenden Problem auf Handelsplattformen wie Amazon oder eBay. Firefox-Entwickler Mozilla kaufte daher das Unternehmen Fakespot auf, das sich auf die Erkennung solcher Fälschungen spezialisiert hat.

Wie Mozilla in einer Presseaussendung schreibt, nutzt Fakespot eine ausgeklügelte künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Muster und Ähnlichkeiten zwischen Bewertungen zu erkennen. Anhand der Erkenntnisse soll es so möglich sein, gefälschte Bewertungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Die Software bewertet dabei die Qualität einer Bewertung mit einem Notensystem von A bis F.

Fake-Bewertungen von ChatGPT häufen sich

Das Verfassen von Fake-Bewertungen ist in Zeiten von generativen Text-KIs wie ChatGPT so einfach wie nie zuvor. Verkäufer*innen nutzen solche Methoden, um Bewertungen künstlich zu verbessern und so in Rankings höher aufzuscheinen.