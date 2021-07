Musk: Künstliche Intelligenz gefährlicher als Atomwaffen

Elon Musk, Gründer von Tesla, SpaceX und Paypal, hat am Wochenende ungewohnte Kritik an Künstlicher Intelligenz geäußert. So schreibt er auf Twitter: „Wir müssen mit Künstlicher Intelligenz sehr vorsichtig sein. Sie ist möglicherweise gefährlicher als Atomwaffen.“ Der Milliardär goss mit einem weiteren Tweet noch mehr Öl ins Feuer: „Ich hoffe, wir sind nicht nur der biologische Bootloader für eine digitale Superintelligenz. Leider ist das durchaus möglich.“