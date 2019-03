Musk zeigt, wie Hitzeschilde für sein Raumschiff getestet werden

Die heißesten Teile des Hitzeschilds, die im Video weiß glühen, erreichen eine Temperatur von etwa 1375 Grad Celsius. Das sollte ausreichen, um einem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre standzuhalten. Die Spaceshuttles der NASA waren für eine höhere Belastung von bis zu 1500 Grad ausgelegt. Die ersten Starship-Triebwerkstests, bei denen kurze "Hüpfer" mit dem Raumschiff gemacht werden sollen, könnten schon in den kommenden Wochen beginnen, wenn man Musk glauben schenkt. Am Freitag wurden erstmals Bilder öffentlich, auf denen das Raptor-Triebwerk von SpaceX bereits auf dem Starship-Prototypen "Starhopper" montiert ist.