Mutmaßlicher Silk-Road-Gründer vor Gericht

Ross William Ulbricht bringt auf den ersten Blick nicht die Eigenschaften mit, die gemeinhin einem Drogenbaron zugeschrieben werden. Freunde und Familie beschreiben den 29-Jährigen als sensibel und schüchtern. Die Staatsanwaltschaft zeichnet ein anderes Bild: Unter dem Pseudonym „Dread Pirate Roberts“ soll Ulbricht mitSilk Road einen riesigen Online-Schwarzmarkt für Drogen betrieben haben.

Am Freitag wird in New York die Anklage gegen ihn verlesen. Mit Silk Road habe Ulbricht den „ausgeklügeltsten und umfangreichsten kriminellen Marktplatz im Internet“ geschaffen, erklärte Staatsanwalt Preet Bharara. Unter mehr als 13.000 Schlagwörtern wie „ Cannabis“ oder „Psychodelisches“ sei die ganze Bandbreite von illegalen Rauschmitteln gehandelt worden. Ebenfalls im Angebot: Dienstleistungen wie das Fälschen von Ausweisen und das Hacken von Computern. Von der Gründung der Seite im Jänner 2011 bis zu Ulbrichts Festnahme am 1. Oktober 2013 seien Hunderte Millionen Dollar durch die dunklen Kanäle geflossen.

Die Beamten der Bundespolizei FBI fassten Ulbricht in der Science-Fiction-Abteilung einer öffentlichen Bücherei in San Francisco. Der wichtigste Teil der Festnahme sei gewesen, dass der mutmaßliche Silk-Road-Gründer auf keinen Fall seinen Laptop schließt. Beim Zugriff habe Ulbricht von dem Computer aus gerade das Drogenportal verwaltet. Hätte er den Rechner heruntergefahren, wären die Beweise hinter einer kaum zu knackenden Wand von Verschlüsselungscodes verschwunden.