Mysteriöse Drohnen sorgen in den USA für Aufregung

Bereits Mitte Dezember wurden diverse Drohnenformationen beobachtet – erst in Colorado, dann in Nebraska. Die lokale Polizei wurde umgehend in Kenntnis gesetzt. Gesichtet wurden mindestens 17 nicht identifizierte Geräte, die in fixer Formation einen Bereich von 40 Kilometern Länge abfliegen.

Beobachtet werden die Flugkörper stets zwischen 19 und 22 Uhr Ortszeit. Ihre Spannweite wird auf rund zwei Meter geschätzt. Einige Bewohner haben Aufzeichnungen gemacht und auf Twitter geteilt.