Drohnen-Aufnahmen zeigen brechendes Grönland-Eisschild

Das schmelzende Eis in Grönland ist eines der Hauptverursacher des steigenden Meeresspiegels. Es wird von Wissenschaftlern als "Ground Zero", also der Nullpunkt, des Klimawandels bezeichnet. Die immer stärker werdenden Brüche und Risse in der Eisdecke werden von zunehmendem Schmelzwasser verstärkt. Das hielten Wissenschaftler der Universität Cambridge nun mit einer Drohnen-Aufnahme fest.