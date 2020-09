Mysteriöse Samen in der Post: Amazon beschränkt Verkauf

Seit einigen Wochen sorgen mysteriöse Postsendungen in mehreren Ländern für Aufsehen. Zahlreiche Menschen erhalten Briefe und Pakete mit unbekannten Samen. Vor allem aus den USA gab es diesbezüglich mehrere Berichte, die Samen tauchten aber auch in anderen Ländern auf. So gab es entsprechende Meldungen aus Großbritannien sowie aus Deutschland. Die Sendungen stammen zumeist aus China, teilweise aber auch aus anderen Ländern.

Die Vorfälle haben den Online-Versandhändler Amazon nun dazu veranlasst, den Verkauf von Samen von ausländischen Verkäufern einzuschränken, wie Reuters berichtet. Künftig dürfen in den USA nur mehr Händler aus dem Inland Pflanzensamen verkaufen. Wer sich nicht daran hält, läuft in die Gefahr gesperrt zu werden.

Brushing Scam

Hintergrund der mysteriösen Briefe und Pakete soll laut US-Behörden ein sogenannter “Brushing Scam” sein, wie das Wall Street Journal berichtet. Dabei werden von speziellen Agenturen massenhaft Bestellungen mit gestohlenen Online-Identitäten getätigt.

Damit die Bestellungen bei der jeweiligen Plattform (wie etwa Amazon) als echt bewertet werden, muss tatsächlich irgendetwas ausgeliefert werden. In diesem Fall etwa Samen. Anschließend können positive Reviews des Shops oder der Produkte gepostet werden.