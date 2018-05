Nach 139 Jahren letztes Telegramm in Frankreich verschickt

Mit dem 30. April, 23 Uhr 59 wurde in Frankreich der Versand von Telegrammen eingestellt. Der Telekom-Konzern Orange verkündete das Ende des traditionsbehafteten Mediums auf Twitter. Auf einem offensichtlich digital bearbeiteten Foto eines Telegramms war unter anderem zu lesen: „Ein Kapitel der Telekom-Geschichte ist beendet - STOP“. In der Tat existierte diese Form der Mitteilung in Franckreich 139 Jahre lang. Orange zufolge wurden im April immer noch rund 1400 Telegramme verschickt.