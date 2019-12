Nach Baby Yoda erobert Baby Sonic das Netz

Erst hat Baby Yoda die ganze Welt zum Schmachten gebracht und die Premiere zu " Star Wars: The Rise of Skywalker" in den Schatten gestellt. Nun erfreut ein neues Baby das Internet: Baby Sonic.

Paramount Pictures Japan hat unlängst den Film-Trailer zum neuen „Sonic the Hedgehog“ veröffentlicht, der am kommenden Valentinstag gezeigt werden soll. Und da Paramount sich dessen bewusst ist, dass Baby-Versionen gut ankommen, ist auch der neue Sonic klein. Und inzwischen der neue Star am Internet-Himmel.