Erster Trailer zum Film "Sonic The Hedgehog" ist da

Paramount Pictures hat schon vor knapp einem Jahr angekündigt, an einer Live-Action-Verfilmung von Sonic the Hedgehog zu arbeiten. Der rasante blaue Igel machte in den 90ern als Held diverser Sega-Videospiele Furore. Mehr als 20 Jahre später soll er die erwachsen gewordenen Fans in die Kinos locken. Nun wurde der erste Trailer für den Film veröffentlicht, der von den Machern der "Fast and Furious"-Reihe produziert wird.