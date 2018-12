Fans kritisieren Aussehen von Sonic the Hedgehog in neuem Film

Dass das Aussehen des Igels für eine Realfilmadaption, um die es sich beim kommenden Streifen handeln wird, angepasst werden muss, ist nachvollziehbar. Dass die Änderungen dann - vor allem bei den Langzeitfans - nicht überall gut ankommen, auch. Im Film wird Sonic auf der Flucht vor der Regierung sein und dabei die Hilfe eines Polizisten in Anspruch nehmen. Die ersten Reaktionen auf das Filmposter in sozialen Medien sind jedenfalls hauptsächlich ablehnend. Ob das Studio die Kritik noch aufgreifen wird und Änderungen am Film vornimmt, ist unbekannt. Der Film befindet sich bereits in der Post-Production.