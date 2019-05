Sonic "zu hässlich": Filmstart verschoben

Ende vergangenen Jahres wurde das erste Teaser-Bild zu “Sonic The Hedgehog” veröffentlicht. Die Verfilmung der beliebten Videospiel-Serie startete aber unter keinem guten Stern. So kritisierten zahlreiche Menschen auf sozialen Netzwerken das Aussehen des Protagonisten. “ Sonic ist so hässlich” ist in zahlreichen Tweets und Facebook-Posts zu lesen. Ein Ende April 2019 veröffentlichter Trailer machte es nicht besser. Immer mehr Fans spotteten über die Realfilmadaption des blauen Igels.