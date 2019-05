Nach Trailer-Fiasko: Sonic wird für den Film überarbeitet

Wenn Videospielhelden ihren Auftritt an der Kinoleinwand erhalten sollen, lässt die Kritik meist nicht lange auf sich warten. Im Fall von " Sonic the Hedgehog" und dem ersten Trailer zum neuen Live Action-Film fiel diese jedoch noch um einiges härter aus als gewohnt – und blieb nicht unbemerkt. "Die Nachricht ist laut und klar", bestätigt Direktor Jeff Fowler in einem Tweet.