A1 warnt Kunden vor E-Mail-Missbrauch

A1 verschickt derzeit Briefe an einige seiner Kunden, wonach ihr E-Mail-Account möglicherweise kompromittiert wurde. Das bestätigt A1-Sprecherin Livia Dandrea-Böhm gegenüber der futurezone. Konkret werden Inhaber derer Adressen gewarnt, die unter den 18 Millionen Zugangsdaten waren, die deutsche Ermittler vor etwas mehr als einem Monat entdeckt haben. Laut A1 handelt es sich lediglich um ältere @aon.at-Adressen, @a1.net-E-Mail-Adressen seien demnach keine dabei. A1 hat die entsprechende Liste direkt vom Bundeskriminalamt ( BK) übermittelt bekommen.

Gewarnt werde laut A1 bewusst per Postbrief und nicht via E-Mail. Die Kunden werden darin aufgefordert, ihr E-Mail-Passwort zu ändern. Konkrete Hinweise auf missbräuchliche Verwendung der Adressen gibt es nicht: “Das heißt nicht, dass etwas passiert ist, dabei handelt es sich um eine präventive Warnung”, so Dandrea-Böhm. Auch wolle man festhalten, dass der Fehler nicht bei A1 liege. “Unsere Systeme sind sicher”, so Dandrea-Böhm.