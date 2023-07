NASA erhält neue Crew-Transporter von Canoo

Drei Elektrofahrzeuge von US-Start-up werden Astronaut*innen der Artemis-Missionen in Raumanzügen zur Startrampe befördern.

Im April hat die NASA angekündigt, für seine Artemis-Mondmissionen neue so genannte Crew Transportation Vehicles bestellt zu haben. 3 dieser Fahrzeuge wurden vom texanischen Start-up Canoo gebaut und nun an die US-Raumfahrtbehörde ausgeliefert.

14,5 Kilometer lange Fahrt

"Wir freuen uns, Teil der Artemis-Missionen zu sein und der NASA ihre ersten Null-Emissions-Fahrzeuge für den Transport der Besatzung geliefert zu haben", sagt Canoo-CEO Tony Aquila in einer Presseaussendung.

Die futuristisch aussehenden Elektrofahrzeuge für die NASA sind eine Abwandlung eines vorhandenen Fahrzeugdesigns von Canoo. In ihrem Inneren soll genug Platz sein, um Astronaut*innen in ihren Raumanzügen und Betreuer*innen im Kennedy Space Center in Florida zu transportieren. Aufnahmen vom Innenraum gibt es derzeit noch nicht, sie sollen aber bald folgen. Mit den Fahrzeugen wird die Crew über eine Distanz von 14,5 Kilometer zur Startrampe befördert.