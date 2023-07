NASA testet humanoiden Roboter auf Ölbohrinsel

Die NASA will damit üben, wie es ist einen humanoiden Roboter aus der Ferne zu steuern. Der menschenähnliche Roboter Valkyrie soll dazu auf einer unbemannten Ölbohrinsel in Australien Wartungs- und Inspektionsarbeiten vornehmen. Gesteuert wird er von NASA-Mitarbeiter*innen in den USA.

Roboter für die Mondbasis

Die NASA will durch die Kooperation Erfahrung sammeln, wie humanoide Roboter sinnvoll eingesetzt werden können. Laut der US-Raumfahrtbehörde will man künftig Roboter bei der Artemis-Mission einsetzen.

Während die Menschen am Mond forschen oder die Gegend erkunden, könnten die Roboter Wartungsarbeiten an der Mondbasis, innen und außen, vornehmen oder neue Gebäude am Mond aufbauen. Ist eine Fernsteuerung von der Erde aus möglich, könnten die Roboter so auch weiterarbeiten, wenn sich gerade kein Mensch auf der Mondbasis befindet oder die Astronaut*innen im Lunar Gateway sind – der geplanten Raumstation im Mondorbit.

➤ Mehr lesen: Warum fliegen wir überhaupt zurück zum Mond?

Kurze Akku-Laufzeit

Valkyrie ist 1,9 Meter groß. Er hat 3 Finger und einen Daumen, um menschliche Tätigkeiten auszuführen. Um seine Umgebung zu erfassen, hat er eine Kombination aus 3D-Kameras und Laserscanner. Die nötige Rechenleistung liefern 2 Intel Core-i7-Prozessoren.

Laut der NASA wiegt Valkyrie 130 Kilogramm. Der Akku hat eine Kapazität von 1,8 kWh. Damit ist eine Betriebszeit von einer Stunde möglich. Alternativ kann der Roboter kabelgebunden per Strom versorgt werden, damit er ständig im Einsatz sein kann.

➤ Mehr lesen: Schwärme von Mini-Robotern sollen Seen auf anderen Planeten erforschen

Valkyrie ist schon 10 Jahre alt

Valkyrie ist schon relativ alt. Er wurde gebaut, um 2013 bei der DARPA Robotics Challenge teilzunehmen. Dort konnten die 2 teilnehmenden Valkyrie keine Punkte erzielen. Die NASA machte Netzwerkprobleme für das Versagen verantwortlich.