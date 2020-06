NASA suspendiert Zusammenarbeit mit Russland

Die Raumfahrtbehörde kann sich in ihrer Ankündigung auch eines scharfen Seitenhiebs nicht enthalten: "Wäre unser Plan voll finanziert worden, hätte es bemannte US-Missionen bereits nächstes Jahr gegeben." Derzeit sehe es allerdings so aus, als ob Raumfahrt-Crews erst 2017 wieder von US-Boden starten könnten: "Die Wahl ist, entweder den Plan, Raumschiffstarts zurück in die USA zu holen voll zu finanzieren oder den Russen weiterhin Millionen Dollar zu schicken. So einfach ist das."

Von der Obama-Administration sieht sich die NASA unterstützt, nun hoffe man, dass sich auch der Kongress dafür entscheide "in Amerika zu investieren."