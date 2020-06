Naturfotografie: Die letzten Urwälder der Erde

Unberührt

Trotz bekannter Umweltsünden, wie die Abholzung des Regenwalds oder das durch Emissionen beschleunigte Waldsterben, ist der Rückgang der Urwälder kaum im Bewusstsein der Menschen vorhanden. Als Urwald gilt ein Wald, in dem der Mensch noch nie forstwirtschaftlich oder anderweitig eingegriffen hat. „In Mitteleuropa gibt es das fast überhaupt nicht mehr. In Deutschland findet man nur noch Reste, die vielleicht 40 oder 50 Hektar groß sind. Die Natur braucht aber eine gewisse Größe, um ihre Kreisläufe ziehen zu können, weshalb diese Restflecken keine echten Urwälder mehr sind“, so Mauthe.

Auch in Österreich, das fast zur Hälfte mit Wald bedeckt ist, schaut es nicht besser aus. 0,7 Prozent sind laut dem Umweltbundesamt noch in ihrem natürlichen Zustand. Der letzte, echte Urwald Österreichs ist der unter Naturschutz stehende und nicht zugängliche Rothwald mit einer Fläche von 500 Hektar. „Um noch echte Urwälder zu finden, muss man schon weiter reisen“, sagt Mauthe. In Europa findet man noch im Lappland, den nordischen Ländern, in den Karpaten und in Teilen Russlands echte Urwälder.