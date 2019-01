NazisRaus: Solidaritätswelle für ZDF-Journalistin

Alles begann mit einem einfachen Tweet: #NazisRaus schrieb die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann am Neujahrstag auf ihrem Twitter-Profil. Ein Spruch, der von Menschen seit mehr als 30 Jahren benutzt wird, die nicht wollen, dass Nationalsozialismus in Deutschland wieder an die Macht gelangt.

Auf die Frage, wer denn damit alles gemeint sei, antwortete Diekmann: „Jede/r, der/die nicht Grün wählt.“ Natürlich war die Antwort klar ironisch gemeint. Diekmann postet oftmals ironische Antworten.