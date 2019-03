Nervigste Büroklammer der Welt: Microsofts "Clippy" ist zurück

Die Büroklammer wird Teil von Microsofts Bürochat-Applikation " Microsoft Teams". Dort darf er aber keine Ratschläge geben, sondern tritt lediglich als Emoji in Erscheinung. Die kleine Büroklammer mit den Glubschaugen kann als Smiley-Ersatz an Mitarbeiter versendet werden. Microsoft hat bei Github mehrere Clippy-Emojis hochgeladen. Wer sie nutzen will, muss die entsprechende Datei herunterladen und als Custom App in Microsoft Teams integrieren. Danach kann Clippy als Emoji verwendet werden. Unter Umständen muss das in Unternehmen ein Administrator übernehmen.