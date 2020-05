Netflix macht Kriegsfilm mit Brad Pitt

Die Dreharbeiten zu der satirischen Komödie über den US-Militäreinsatz in Afghanistan beginnen im August. 2016 soll er auf Netflix und in ausgesuchten US-Kinos zeitgleich Premiere feiern. Der Film basiert auf dem Buch „The Operators: The Wild and Terryfying Inside Story of America’s War in Afghanistan“ von Michael Hastings. Brad Pitt spielt den Oberbefehlshaber bei dem US-Militäreinsatz.

Bereits Ende August soll der erste von Netflix mitproduzierte Spielfilm auf dem Online-Videodienst zu sehen sei. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung des Oscar-prämiertenFilms „Crouching Tiger Hidden Dragon“ von Ang Lee. „The Green Legend“ soll ab 28. August zeitgleich zum US-Kinostart auch auf dem Online-Videodienst angeboten werden.