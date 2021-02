Netflix produziert "Terminator"-Anime

Für das Projekt wurden die Macher von "Ghost in the Shell" verpflichtet.

Der US-Streamingdienst Netflix wird den Terminator wieder auferstehen lassen. Wie die US-Branchenzeitschrift "Variety" berichtet, hat Netflix bei den Machern von "Ghost in the Shell", dem japanischen Animationsstudio Production I.G, eine Anime-Serie in Auftrag gegeben.