Deutsche denken bei künstlicher Intelligenz an Terminator und R2-D2

Was ist und was kann künstliche Intelligenz (KI)? Die Vorstellungen davon sind bei vielen Menschen vor allem auch durch Serien-Helden und Film-Charakter aus der Science Fiction geprägt. Wie eine Studie des Allensbach-Instituts nun herausgefunden hat, repräsentiert der Knuddel-Roboter R2-D2 aus der Serie " Star Wars" die Vorstellungen der Menschen in Deutschland noch am ehesten (20 Prozent).

17 Prozent der 1.283 Befragten über 16 denken demnach beim Thema KI eher an die Killermaschine Terminator. Bei ebenfalls 17 Prozent der Befragten kommt dagegen Commander Data von "Star Trek" ihren Vorstellungen von KI am nächsten, gefolgt von dem intelligenten und sprachbegabten Rennschlitten K.I.T.T. aus der Serie " Knight Rider" (16 Prozent der Befragten). Den störrischen Raumschiff-Computer HAL 9000 aus dem Spielberg-Klassiker "2001: Odyssee im Weltraum" nannten dagegen nur sechs Prozent der Befragten als am stärksten prägend.

Terminator und R2-D2

Am bekanntesten als Repräsentanten von künstlicher Intelligenz sind demnach der Arnold Schwarzeneggers Terminator (76 Prozent), R2-D2 (65 Prozent) und K.I.T.T. (59 Prozent), gefolgt von Commander Data (50 Prozent) und Agent Smith aus dem Film "Matrix" (43 Prozent).