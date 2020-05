Netflix sorgt mit sexistischer Werbung für Aufregung

Damit will Netflix die Frage "Kriegt man hier die gleichen Inhalte wie in den USA?" beantworten, hat das aber auf eine fragwürdige Art und Weise getan. Zahlreiche Twitter-Nutzer haben sich bereits über den Fauxpas beschwert, der Twitter-Account hat auf deren Anfragen nicht geantwortet. Aus dem Umfeld des Unternehmens heißt es, es handle sich um einen Witz, der nach hinten losgegangen sei. Man habe niemanden beleidigen wollen und sei bemüht, auf alle Beschwerden zu reagieren. Netflix wird voraussichtlich am Mittwoch in Deutschland, Österreich und der Schweiz starten, bereits seit dem 2. September teasert der Twitter-Account den Start an.