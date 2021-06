Neuartige Schaufel und Software helfen bei Schneeräumung

Dass in Wien schon bei wenigen Zentimetern Schnee Chaos ausbricht ist ein Naturgesetz. Dass es nicht einfach ist, die Stadt vom Schnee zu befreien, weiß Michael Hackl. " Schneeräumung ist kompliziert, sobald es um größere Flächen geht", sagt der Leiter des Winterdienstes bei der Hausbetreuung Attensam, die mehr als 12.500 Liegenschaften in der Bundeshauptstadt betreut. "Die größte Herausforderung ist es, die Zeitlimits einzuhalten."

Neue Planungssoftware

Diese Angaben fließen bei Attensam in eine neue Planungssoftware ein, die im heurigen Winter in ausgewählten Gegenden Wiens erstmals getestet wird. Läuft alles nach Wunsch, soll das Programm im nächsten Jahr in ganz Wien und auch in den Bundesländern zum Einsatz kommen.

Planungssoftware für die Schneeräumung zu finden, sei nicht einfach, sagt Hackl. "Ein Routenplaner ist genau das, was wir nicht brauchen", meint der Leiter des Winterdienstes bei der Hausbetreuung. Denn Attensam räumt vorwiegend Flächen, die nicht dem öffentlichen Verkehr angehören. "Unsere Spezialität sind Gehsteige und Parkplätze."