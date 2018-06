Neue Emojis: Unicode 11.0 kommt am 5. Juni

Am 5. Juni können Software-Entwickler und Hardware-Hersteller beginnen, den neuen Unicode-Standard in ihre Produkte zu integrieren bzw. auszuliefern. Teil von Unicode ist auch der Emoji-Standard, der nun ebenfalls in der Version 11.0 erscheint. Zwar war der Vorgänger Emoji 5.0, allerdings wollte man die Versionsnummer der Unicode-Nummer anpassen, wie unter anderem Emojipedia schreibt. Die Webseite hat außerdem ein Video zusammengestellt, in dem alle neuen Symbole zu sehen sind.