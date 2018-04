Neuer Carsharing-Anbieter in Wien setzt auf E-Auto-Flotte

"Innerhalb eines Jahres nach Start soll eine Flotte an 50 rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen unseren Kunden zur Verfügung stehen", sagt Nico Prugger, CEO von Caroo im Gespräch mit der futurezone. Derzeit sammelt das Start-up Caroo noch Geld über eine Crowdfunding-Kampagne. Je nachdem wie viel Geld dabei zusammenkommt, wird das Ausmaß der Flotte ausfallen.

Auch der genaue Zeitplan hängt noch davon ab, wie viel Geld die Schwarmfinanzierung, bei der man übrigens auch mittels Bitcoin einsteigen kann, einspielt. Gestartet wird jedenfalls noch in den Sommermonaten mit zehn bis 15 E-Fahrzeugen in einer geschlossenen Beta-Phase, so Prugger.