Neuer Cyberangriff zeigt Gefahr für Kraftwerke auf

Bei einem Cyberangriff am Donnerstag wurde Sicherheits-Technologie von Schneider Electric angegriffen. Diese kommt in zahlreichen Kraftwerken und Fabriken zum Einsatz.

Das IT-Sicherheitsunternehmen FireEye hat einen Cyberangriff entdeckt, bei dem die industrielle Sicherheitstechnologie Triconex von Schneider Electric im Visier stand. Wie Reuters berichtet, wurde nicht mitgeteilt, welche Einrichtung genau angegriffen wurde. Vermutungen anderer IT-Sicherheitsunternehmen zufolge soll es sich um ein Unternehmen in Saudiarabien gehandelt haben. Viel wichtiger, als der Umstand, was genau angegriffen wurde, ist die Tatsache, dass Triconex weit verbreitet ist und weltweit sowohl in Fabriken als auch in Kraftwerken und Öl- und Gasraffinerien eingesetzt wird.