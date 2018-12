Neues Datenleck bei Google+ trifft über 52 Millionen Nutzer

Noch früher wird Google die Anbindung an das glücklose Netzwerk über Entwickler-Schnittstellen kappen. So sollen die Google+-API bereits nach 90 Tagen für immer geschlossen werden. Wie genau es mit Google+ für Business-Kunden weitergeht, will Google in den kommenden Wochen und Monaten mitteilen. Die Plattform bleibe im Busines-Umfeld aber erhalten. Google werde zudem auch Geld in die Hand nehmen, um Google+ für Unternehmen weiterzuentwickeln.