"New Media Journalism Award" für futurezone.at

Erstmals vergeben wurde heuer auch der Nachwuchspreis. Er geht an über.morgen, ein – wie die Jury befand - ambitioniertes Medienprodukt, das online und gedruckt erscheint und seit vier Jahren eine ständig wachsende Community anspricht. Eine ehrende Anerkennung erhielt die Redaktion von boerse.ARD.de des Hessischen Rundfunks für ihr Online-Projekt „Faust II_punkt_null", in dem die aktuellen Wirtschaftskrisen spielerisch analysiert werden. Der ÖJC verleiht den New Media Journalism Award seit 2006.