New Media Journalism Award geht an ORF TVthek

Zum neunten Mal vergibt der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) den „New Media Journalismus Award“. Vergangenes Jahr wurde die futurezone-Redaktion ausgezeichnet, 2014 bekommt den heurigen Hauptpreis die ORF TVthek. „Für die Jury stand zweifelsfrei fest, dass der heurige Preis an die bedeutendste Innovation am österreichischen Medienmarkt der vergangenen Jahre, die „TVThek“ des ORF, zu vergeben ist. Sie ist innovativ, leicht abrufbar und von hervorragender Crossmedialität“, heißt es in einer Aussendung des ÖJC. ÖJC-Präsident Fred Turnheim freut sich besonders über diese Auszeichnung an den ORF, gehörte er doch selbst zu den Gründungsvätern dieser Onlineplattform.