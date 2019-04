Niederländer nach 95.000 Kilometern mit Elektroauto am Ziel

In mehr als drei Jahren von den Niederlanden nach Australien: Wakker, der ein Zeichen für Elektromobilität angesichts des Klimawandels setzen wollte, traf am Sonntag nach 95.000 Kilometern mit einem umgerüsteten Kombi in Sydney ein.

267 Euro Stromkosten

Mit seinem auf den Namen „Der blaue Bandit“ getauften Wagen habe er ohne CO2-Emissionen 33 Länder durchfahren, berichtete Wakker stolz. Vor dem Umbau hätte der Wagen dafür tausende Liter Benzin gebraucht; für den Strom während der Reise habe er dagegen nur 267 Euro gezahlt. „Wenn ein Mann mit einem Elektroauto auf die andere Seite der Erde fahren kann, dann sollten E-Autos definitiv auch für den täglichen Gebrauch praktikabel sein“, sagte Wakker.