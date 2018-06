Niederösterreichische Polizei warnt vor Fake News in sozialen Netzwerken

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat am Sonntag vor Falschmeldungen in sozialen Netzwerken gewarnt. Anlass waren jüngste Spekulationen auf Facebook, die laut Aussendung von einem Maturascherz bis hin zu einem Terroranschlag und einer Geiselnahme in einer Schule mit Cobra-Einsatz im Raum Pressbaum reichten.

Im Bereich einer Schule war einer Mutter ein Mann aufgefallen, der sich verdächtig verhalten haben soll. Die Frau verständigte die Direktion. Aufgrund einer Anzeige überprüften Polizisten die Bildungseinrichtung samt Umfeld, dabei wurde laut Aussendung „weder ein strafbarer Tatbestand noch die geringste Gefährdungslage festgestellt“.