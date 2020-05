nimbusec gewinnt bei Austria’s Next Top Start-up

Das Finale von Austria’s Next Top Start-up 2014 von futurezone und A1 ist geschlagen. Am Freitag durften die Top fünf aus dem Bewerb vor einer Expertenjury und vor Publikum pitchen und ihre Projekte ein letztes Mal vorstellen. Am Ende konnte sich nimbusec mit seiner Sicherheitslösung für Webseiten vor den Mitbewerbern durchsetzen und holte sich den Sieg. Das Start-up bietet Online-Monitoring und einen Benachrichtigungsdienst zur Erkennung gehackter und manipulierter Webseiten. nimbusec verspricht Früherkennung von Hacks und will so dabei helfen, Schäden zu minimieren.