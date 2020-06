Nintendo entschuldigt sich für fehlende schwule Paare

Nintendo versucht die Aufregung rund um die Lebens-Simulation Tomodachi Life für den Nintendo 3DS zu beruhigen. „Wir entschuldigen uns dafür, dass wir so viele Menschen enttäuscht haben, indem wir keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen in Tomodachi Life integriert haben“, heißt es in einer Aussendung auf der offiziellen Nintendo-Webseite.