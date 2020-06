Nokia stellt Musikabodienst in Österreich ein

Bei uns war der Musikdienst von Nokia unter dem Namen "Comes With Music" bekannt und wurde seit September 2009 angeboten. Kunden eines Nokia 5310 und ähnlichen Modellen erhielten beim Kauf des Handys für ein Jahr lang einen kostenlosen Zugriff auf Millionen von Musiktiteln quer durch alle Genres.

Von dem Stopp des Musikdienstes betroffen sind Kunden in Österreich und weiteren 27 Ländern. Nur in Brasilien, China, Indien, Indonesien, Südafrika und der Türkei sollen die Musikflatrates weiter im sechs- oder zwölfmonatigem Rhythmus verkauft werden.

Langsames Auslaufen

Noch im Handel erhältliche "Music Unlimited"-Handys oder bereits aktivierte Abonnements können bis zum Ende der Laufzeit voll genutzt, aber nicht mehr verlängert werden, teilte Nokia mit. Die Musik soll nach Ablauf des Abonnements erhalten bleiben. Sie ist aber durch ein digitales Kopierschutzsystem geschützt und kann daher nur via Nokia-Handy aufgerufen werden. Das war unter anderem eines der großen Hindernisse, warum "Comes With Music" kein durchschlagender Erfolg geworden ist.

Der Ovi Music Store mit kopierschutzfreien Downloads sei von der Einstellung der Flatrate nicht betroffen, so Nokia. Darin stehen rund zehn Millionen Titel in 38 Ländern zum Dowload bereit.

(futurezone)