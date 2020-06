Nordkoreas staatliches Betriebssystem kopiert Mac OS X

Über Red Star 3.0 ist bislang nur wenig bekannt, was an Nordkoreas restriktiver Informationspolitik liegt. Wie seine Vorgängerversionen basiert es auf Linux – vermutlich auf der Red Hat Distribution. Red Star 2.0 wurde durch einen russischen Studenten bekannt, der 2010 in Nordkorea studierte. Die Screenshots der Version 3.0 kommen vom US-Amerikaner Will Scott, der an der Universität für Wissenschaft und Technologie in Pyongyang Ende 2013 gelehrt hat.

Seinen Angaben zufolge hat er die Software bei einem KCC-Händler gekauft und keine Modifikationen daran vorgenommen. Red Star 3.0 ist vermutlich bereits Anfang 2013 in Nordkorea veröffentlicht worden. Die Shortcut-Leiste, das E-Mail-Programm und die Icons erinnern stark an Mac OS X. Im Betriebssystem ist Wine vorinstalliert, dass das Ausführen von Windows-Programmen unter Linux erlaubt.