Nutzer beeinflussen Neujahrs-Challenge für Mark Zuckerberg

„Jedes Jahr nehme ich eine Herausforderung an, um meine Perspektive zu erweitern und etwas über die Welt jenseits von Facebook zu lernen“, so der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg auf seiner Facebook-Pinnwand. „Ich habe bereits eine Idee, was meine diesjährige Challenge sein könnte, aber bin offen für weitere Ideen.“

Zahlreiche Nutzer folgten dieser Aufforderung und posteten Vorschläge. Das Lesen der Bibel, das Lernen von Tanzen, das tägliche Joggen bei jedem Wetter wurden neben Spenden und karitativen Tätigkeiten genannt. Andere Nutzer forderten, dass Zuckerberg für jeden Facebook-Nutzer einen Baum pflanzen solle, oder an Schulen unterrichten und Jugendliche die Nutzung von Facebook beibringen.

Im vergangenen Jahr war für Mark Zuckerberg das Lernen der Sprache Mandarin seine Jahresherausforderung. Die Sprache spricht er mittlerweile fließend.